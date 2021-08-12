Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
TikTok gençler için uygulamada değişiklikler yapacak
TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.
BBC'nin haberine göre, TikTok'un yapacağı değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.
Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.
2020'nin en çok indirilen uygulaması
TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." denildi.
Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.
Etiketler: TikTok Sosyal Medya
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