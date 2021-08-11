App Annie firmasına göre, Çin menşeli TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yasaklama çabalarına rağmen popülerlik kazandı.

Çinli ByteDance'e ait uygulama, geçtiğimiz yıl Facebook ve onun mesajlaşma platformlarını (Facebook Messenger, WhatsApp) geride bırakarak indirmelerde ilk sıraya yerleşti.

TikTok'un, 100 milyonu ABD'de olmak üzere 1 milyar kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor. Kısa videoların paylaşıldığı uygulama, özellikle gençler arasında popüler durumda.

App Annie'ye göre TikTok, 2019 yılında en çok indirilen 4'üncü uygulama konumundaydı.