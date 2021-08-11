Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AFP
2020'de en çok indirilen uygulama TikTok oldu
[Fotoğraf: AFP]
Dijital market takip şirketi App Annie'ye göre TikTok, 2020'de Facebook ve onun mesajlaşma programlarını geride bırakarak dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu.
App Annie firmasına göre, Çin menşeli TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yasaklama çabalarına rağmen popülerlik kazandı.
Çinli ByteDance'e ait uygulama, geçtiğimiz yıl Facebook ve onun mesajlaşma platformlarını (Facebook Messenger, WhatsApp) geride bırakarak indirmelerde ilk sıraya yerleşti.
TikTok'un, 100 milyonu ABD'de olmak üzere 1 milyar kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor. Kısa videoların paylaşıldığı uygulama, özellikle gençler arasında popüler durumda.
App Annie'ye göre TikTok, 2019 yılında en çok indirilen 4'üncü uygulama konumundaydı.
Etiketler: TikTok Mobil Uygulama
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