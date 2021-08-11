Avustralya'da parkta bebeğiyle gezen anne, bir saksağanın saldırısına uğradı. Simone isimli anne, kucağındaki bebeği korumak isterken takılarak yere düştü.

Mia adlı 5 aylık bebek bu esnada ağır yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan bebek yaşam savaşını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık görevlisi Tom Holland, "Ebeveynler ve parktakiler gerçekten harika bir iş çıkardılar, gerçekten hızlı bir şekilde gelmemizi sağladılar ve bebeğin bir şansa sahip olması için ellerinden geleni yaptılar. Bu bizim için de çok nadir ve inanılmaz derecede trajik bir olay" dedi.

Akrabaları, Mia'nın cenaze masraflarını karşılamak ve ebeveynlere yardım etmek için bağış toplama kampanyası başlattı.

Saksağan saldırıları artıyor

Magpie Alert web sitesi, 2020'de Queensland eyaletinde Bin 231 saksağan saldırısı olduğunu açıkladı. Avustralya'nın geri kalanında ise binlerce daha fazla saldırı rapor edildi.

Saksağanların saldırısına uğrayan her on kişiden biri yaralandı.

Sivri gagası 40 santime ulaşan saksağanlar Avustralya'da korkunç bir ün kazandı.