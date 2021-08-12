Misyondan yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab üyelerince saldırıya uğrayan birliklerin buna karşılık verdiği ve çatışma sonunda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu operasyon sırasında sivillerin öldüğüne ilişkin gelen bilgilerden ötürü soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tüm bulguların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Somali Ulusal Televizyonu, 10 Ağustos'ta, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) güçlerinin Golweyn kentinde 7 silahsız sivili öldürdüğüne ilişkin bölge sakinlerinin iddialarını paylaşmıştı.

Mogadişu hükümetine güvenlik alanında destek olan AMISOM, zaman zaman yerel sakinler tarafından kasti adam öldürme ve cinsel saldırıyla suçlanıyor.