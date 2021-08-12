Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası son günlerde Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümünü sardı. İspanya ve Portekiz, İber yarımadasındaki sıcaklıkların perşembe gününden itibaren artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Portekiz Başbakanı António Costa, 2017'de sıvak havanın yol açtığı ve 100'den fazla insanı öldüğü orman yangınlarının benzerinin yaşanması ihtimaline karşı uyardı.

Başbakan Costa, insanları kavurucu hava ve orman yangını tehlikesi karşısında özel dikkat göstermeye çağırdı ve birçok orman yangınının dikkatsiz davranışlarla başladığını da sözlerine ekledi.

Costa, son günlerde Yunanistan ve Türkiye'den gelen "korkunç görüntülerin" Portekiz'in 2017 anılarını hatırlattığını söyledi.

“Sıcaklıklar normalin çok üzerinde olacak”

İspanya’nın ise pazartesi gününe kadar bir sıcak hava dalgası etkisinde olması bekleniyor ve sıcaklıkların bazı bölgelerde 44 dereceyi geçebileceği düşünülüyor.

Hava durumu servisi AEMET, özel hava durumu uyarısında, "Maksimum ve minimum sıcaklıklar yılın bu zamanı için normalin çok üzerinde seviyelere ulaşacak." Dedi.

Akdeniz’deki büyük yangınlar

Türkiye, İtalya ve Cezayir gibi birçok Akdeniz ülkesi yangınlara teslim oldu. Yunanistan'da ve Türkiye’de devasa orman yangınları bir hafta boyunca ormanları harap etti, evleri yok etti ve tahliyeleri zorladı.

Bununla birlikte, Yale İklim Bağlantıları (Yale Climate Connections) 'dan meteorolog Jeff Masters, şu anda Akdeniz'de merkezlenen rekora yakın düzeydeki yüksek basıncın benzeri görülmemiş bir ısı üretebilecek tipte olduğunu söyledi.