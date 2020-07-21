Çad'ın başkenti Encemine'nin 10 ilçesinde bulunan sağlık ocaklarında düzenlenen törenle, mekanik pedallı el yıkama sistemleri ve sıvı sabun dağıtımı gerçekleştirildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin kızı Chona Idriss Debi'nin başkanlığında faaliyet gösteren Al Nahda Derneğiyle birlikte başkent Encemine'de okullar ve sağlık ocaklarına halkın ve çalışanların salgından korunması amacıyla toplamda 100 adet mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği verildi.

[Fotoğraf: AA]

TİKA, 25 Haziran'da da Encemine'deki okullara mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği sağlamıştı.