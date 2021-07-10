27 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösteren TİKA, ülkedeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar'ın katılımıyla Başkent Bakü'de, Azerbaycan Göç Hizmetleri Eğitim Binası açılışı gerçekleşti.

Hizmet yerleşkesinde bulunan ve yabancıların kabulü için kullanılan binanın, tadilat ve düzenleme işleri TİKA tarafından yapıldı. Kapasitesi genişletilen ve yeni görünüm kazandırılan eğitim merkezi, bilgisayar ve elektronik ekipmanlarla donatıldı.

Yeni iş birlikleri için anlaşma

TİKA Başkanı Serkan Kayalar yeni iş birlikleri için de mutabakat sağladıklarını açıkladı.

Serkan Kayalar, "TİKA olarak kurumun ve teknik ve kurumsal kapasitesine destek olacak bu eğitim merkezini kurmaktan müteşekkiriz." dedi.

Bakü'deki merkez, 30'dan fazla katılımcının aynı anda eğitim almasına olanak sağlayacak.

Serdar Çam Bosna Hersek'te

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anmak için gittiği Bosna Hersek’te, TİKA tarafından onarılan Saraybosna Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesinin kütüphanesini açtı.

Serdar Çam, "Kardeş Bosna Hersek halkına Türkiye Cumhuriyeti olarak eskiden olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elimizden gelen bütün imkanlarımızı, devletimizin imkanlarını, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, hükümetimiz yapmaya devam edecek." dedi.

Çam, 1947 yılından beri faaliyet gösteren Başçarşı Kültür Sanat Topluluğu Derneği’nin TİKA tarafından yenilenen üretim atölyesinin de açılışını gerçekleştirdi.