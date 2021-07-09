Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin, COVID-19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesi sonrası çöktüğü yönündeki değerlendirmelere açıklık getirildi.

Açıklamada, sağlık sisteminin "acil durumlara ve tüm zorluklara rağmen ayakta olduğu" vurgulandı.

Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nisaf Bin Alya, dün Mosaique Radyosu'na yaptığı açıklamada, hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür." demişti.

Son 24 saatte 189 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 189 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 8 bin 506 kişi enfekte oldu ve 3 bin 161 kişi iyileşti.

Toplam can kaybı 16 bin 50'ye, vaka sayısı 481 bin 735'e, iyileşenlerin sayısı ise 378 bin 917'ye çıktı.