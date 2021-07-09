Amerika Birleşik Devletleri'den Çin'e yeni yaptırım kararı geldi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve yüksek teknoloji ile gözetim yapıldığı iddiaları nedeniyle Çin merkezli 14 şirket daha kara listeye alındı.

Daha önce Amerikalıların yatırım yapmasının yasaklandığı Çin merkezli şirketlerin sayısı 59'du.

Pekin'den tepki

Pekin, Washington'un finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi ticari ve ekonomik konuları siyasallaştırmakla suçladı. "Şirketlerin yasal haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağız." dedi.

Belçika'dan Uygur Türkleri kararı

Belçika Meclisi de Uygur Türklerinin "ciddi soykırım riski" altında olduğunu belirten karar tasarısını kabul etti. Tasarıda, Uygur Türklerine yönelik muamelelerin "insanlığa karşı suç" olabileceğine dikkat çekildi.

Baskının sona ermemesi halinde, Çin'e yönelik yaptırımların genişletilmesi için Avrupa'nın yetkili makamlarına başvurulması talep edildi.

AP'den Çin kararı

Avrupa Parlamentosu da üye ülkelerin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için gelen davetleri geri çevirmelerini istedi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle yeni yaptırımlar önerdi.