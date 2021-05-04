Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Ürdün Haşimi Hayır Cemiyeti ile işbirliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerinin dağıtımına dün başlandığını söyledi.

"Anadolu insanının mütevaziliğini temsil eden bir tahta kaşık hediye ediliyor"

Soylu, toplamda 900 koliden oluşan 21 ton gıdanın dağıtılacağını ve dağıtım işleminin koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek yapıldığını ifade etti.

Kolilerde şeker, pirinç ve yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra Türk halkının samimi duygularını ifade eden sembolik bir hediyenin de yer aldığını kaydeden Soylu, söz konusu hediyenin Anadolu insanının mütevazilik ve misafirperverliğini temsil eden bir tahta kaşık olduğunu dile getirdi.