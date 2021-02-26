TİKA, bugüne kadar Bosna Hersek'in eğitim sektörüne çok sayıda proje ve faaliyet hayata geçirdi. Son olarak TÜBİTAK destekli geliştirilen yerli ve milli Atomik Kuvvet Mikroskobu Saraybosna Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Fakültesi'ne bağışlandı.

Yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntü alma imkanı sağlayan cihaz sayesinde incelenen ürünler atomlarına kadar görüntülenebilecek.

Ülkedeki ilk yüksek teknolojiye dayalı Atomik Kuvvet Mikroskobu olma özelliğini taşıyan cihaz, fizik, kimya, malzeme bilimi, makine ve endüstri mühendisliği başta olmak üzere ülkede bilimsel araştırma yapan tüm kurumların istifadesine açık olacak.

Eğitim ve teslim işlemleri tamamlandı

Atomik Kuvvet Mikroskobu'nun kullanımına yönelik teknik eğitimler, Türkiye'den gelen uzman eşliğinde 25-26 Şubat'ta ülke genelinde eğitim sunan üniversitelerin ilgili alanda çalışan akademik kadrolarının katılımıyla Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Cihazın kullanımına yönelik verilen eğitim ve teslimi dolayısıyla yapılan törene Makine Mühendisliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muris Torlak, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi ve Travnik Üniversitesinden akademisyenler ile araştırmacılar katıldı.

Ünal, iki ülkenin her geçen gün daha da yakınlaştığını ve yakın zaman içerisinde bunun tüm sektörlerde kazan-kazan bağlamında hissedileceğini söyledi.