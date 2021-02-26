Nüfusa göre en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülkelerden olan Belçika'da 22 bin 6 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, salgının başından bu yana 763 bin 885 vaka kaydedildi. Yeni günlük ortalama vaka sayısı ise 2 bin 293 oldu.

Vaka sayıları 3 aydır 2 bin civarında

Ekim ayında ikinci dalganın başladığı ülkede kasım başında günlük yeni vaka sayısı 15 binin üzerine çıkmıştı. Ekimden beri uygulanan tedbirlerle sayılar düştü. Vaka sayıları yaklaşık 3 aydır 2 bin civarında seyrediyor.

Yıl başında başlayan aşılama kampanyasında ise şu ana kadar 461 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 296 bin kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylece ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 5'ine ilk doz aşı vurulmuş oldu.