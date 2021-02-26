ABD Donanması'na bağlı Orta Doğu’da görevli 5’inci Filo'dan yapılan yazılı açıklamada, "USS San Diego" çıkarma gemisinde 12 kişide COVID-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Gemi karantinaya alındı

Açıklamada, geminin derhal filonun karargahı olan Bahreyn’e çekildiği ve denizcilerin limanda demirli gemide karantinaya alındığı vurgulandı.

5’inci Filo'nun açıklamasında ayrıca, "USS Philippine Sea" güdümlü füze kruvazöründe de "çok sayıda pozitif vaka" tespit edildiği ancak gemideki test ve vaka tespit sürecinin devam ettiğine dikkat çekildi

Halen denizde olduğu belirtilen geminin hangi limana çekileceği bilgisi paylaşılmadı.

Hafta başında ise "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde 5 yeni COVID-19 vakası tespit edilmişti.