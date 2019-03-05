İngiltere Başbakanı Theresa May, Sergey Skripal olayını anmak için sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, yanlışlıkla Salisbury şehri yerine Roma’daki bir bölgenin fotoğrafını kullandığını itiraf etti.

May, Salisbury Katedrali'ne yaptığı ziyarette, paylaştığı yanlış fotoğraf hakkında sorulan soruya, hatanın düzeltildiği cevabını verdi.

Skripal olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, geçen yıl 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Bellingcat internet sitesi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve İngiltere'ye girişte kullandıkları isimler İngiliz polisi tarafından Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olarak açıklanan 2 Rus'un gerçekte GRU ajanları Anatoliy Vladimirovich Chepiga ile Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere Başbakanı May de, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı" açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Skripallerin nerede tutulduğu bilinmiyor.

Kaynak: Reuters