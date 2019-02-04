İngiltere Başbakanı Theresa May, Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda konusunda yapılacak değişikliklerle parlamentonun Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasına destek vereceğini söyledi.

May, "Brüksel'e döndüğümde İngiltere ve Kuzey İrlanda için savaşacağım. İngiliz halkının oy kullandığı Brexit için yeni fikirler ve yeni bir kararlılıkla pragmatik bir çözüm bulacağım." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına sayılı gün kala, anlaşmasız bir ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

AB, yeni bir anlaşmaya kapılarını kapatırken, Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Geri çekilme anlaşması yeniden pazarlığa açık değildir. İngiltere’nin ne istemediğini anladık. Ancak hala ne istediğini anlamış değiliz” dedi.

Ülkedeki pek çok şirket de anlaşmasız ayrılık ihtimalinin güçlenmesi nedeniyle operasyonlarının bir bölümünü alternatif ülkelere kaydırmaya başladı.

Tedbir Maddesi ve Kuzey İrlanda krizi

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada Brexit anlaşmasının, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına fiziki sınır girmemesi için formüle edilen ''tedbir maddesinin'' değiştirilmesi kararı alınmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de bu amaca yönelik olarak Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılması talebini AB liderlerine iletmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.

Siyasi gözlemciler de May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasına zor gözüyle bakıyor.

Tedbir maddesi İngiltere’nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere’yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda’yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

