ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ilave askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı oldukları belirtildi.

Pentagon, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ne (CBP) destek amacıyla daha önce tahsis ettiği askerlerle son rakamın 4 bin 350'ye yükseldiğini kaydetti.

Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen yasa dışı göçmenleri engellemek için CBP'ye destek olacağı ifade edilen askerler, aynı zamanda mobil gözetleme görevi de yapacak.

Savunma Bakanlığına vekalet eden Patrick Shanahan, geçen hafta yaptığı açıklamada, güney sınırına "binlerce" asker gönderebileceklerini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı John Rood, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde geçen hafta katıldığı oturumda İç Güvenlik Bakanlığının, 12 binden fazla göçmenin bulunduğu tahmin edilen iki göç kervanının ABD'ye doğru geldiğini tespit ettiğini açıklamıştı.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan akerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

Kaynak: AA