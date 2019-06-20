İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan kendisini eleştiren akademisyen ve gazetecilerin telefonlarını casusluk programları kullanarak hack’liyor.

The Guardian, bu yılın başında, kendi gazetecilerinin ve bilgisayarlarının da Suudi Arabistan’da bulunan korsanlar tarafından hedef alındığı yönünde uyarı aldığını belirtti.

Gazetecilere yönelik tehdidin Riyad’da bulunan bir kaynak tarafından kendilerine iletildiğini vurgulayan gazete, kaynağın iddiasını The Guardian’ın bilgisayarlarının hedef alınmasını isteyen yazılı bir belge ile de desteklediğini aktardı.

Gazeteye göre yazılı emir, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın danışmanı Suud Kahtani adına imzalanmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biri olan Suud Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Gazete ayrıca, Suudi Arabistan yönetiminin, gazetecilerin hack’lenmesi ile ilgili tatmin edici cevaplar vermeyi reddettiğini ifade etti.

Kaynak: The Guardian