BBC’nin haberine göre, ABD’de yürütülen soruşturmaya destek veren İngiliz polisi, Texas'taki rehine olayına ilişkin dün akşam saatlerinde Manchester’da 2 gencin gözaltına alındığını açıkladı.

Söz konusu kişilerin yaşlarına ve cinsiyetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Texas'taki rehine krizi

Texas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, 15 Ocak Cumartesi günü, silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden biri 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.

Ölü ele geçirilen saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıklamıştı.