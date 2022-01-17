Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Texas'taki sinagog saldırısıyla ilgili İngiltere’de 2 kişi gözaltına alındı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
ABD’nin Texas eyaletinde 15 Ocak’ta bir sinagogda 4 kişinin rehin alınmasıyla ilgili İngiltere’de 2 genç gözaltına alındı.
BBC’nin haberine göre, ABD’de yürütülen soruşturmaya destek veren İngiliz polisi, Texas'taki rehine olayına ilişkin dün akşam saatlerinde Manchester’da 2 gencin gözaltına alındığını açıkladı.
Söz konusu kişilerin yaşlarına ve cinsiyetlerine ilişkin bilgi verilmedi.
Texas'taki rehine krizi
Texas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, 15 Ocak Cumartesi günü, silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden biri 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.
Ölü ele geçirilen saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ölü ele geçirilen saldırganın 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu açıklamıştı.
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