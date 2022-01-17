19 yaşındaki Belçikalı pilot Zara Rutherford'un dünya rekorunu kırmasına az kaldı.

Annesi ve babası da pilot olan Zara Rutherford, 14 yaşında pilot olmak için eğitim almaya başladı. 17 yaşında uçuş lisansına sahip oldu.

Belçikalı pilot, 2021 yılının Ağustos ayında 18 yaşındayken dünya turuna başladı.

Genç pilotun bugün yolculuğuna başladığı nokta olan Belçika'ya dönmesi bekleniyor.

51 bin kilometre yolu tamamlayacak

Rutherford, kendi kullandığı tek motorlu uçak ile yaptığı yolculuğu tamamladığında 51 bin kilometre yol yapmış olacak ve tek başına uçakla dünya turu yapan en genç kadın pilot olacak.

Bu alandaki güncel rekor 2017 yılında 30 yaşındayken bu turu tamamlayan Shaesta Waiz'e ait.