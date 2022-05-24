Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 22:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Texas'ta ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Texas’ta ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 14 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Saldırgan ölü ele geçirildi.
Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.
Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
Texas Valisi, saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğunu ve ölü ele geçirildiğini aktardı. Saldırganın, okula saldırısından önce büyükannesini vurduğu duyuruldu. Büyükanne tedavi altında.
Kasabadaki bütün okullar kapatıldı, eğitime ara verildi.
Etiketler: ABD Son Dakika
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