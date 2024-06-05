Tesla hissedarından Elon Musk'a haksız kazanç davası

Şirket dosyalarına göre Musk, kısa süre önce tamamladığı Twitter satın alımı için nakit kazanmak amacıyla elindeki varlıkların bir kısmını tasfiye ederken, 4 Kasım ile 12 Aralık arasında toplam 41,5 milyon dolarlık Tesla hissesi sattı.

Satışlar, Musk'ın yatırımcılara "4. çeyrek için mükemmel bir talebimiz var" dediği 19 Ekim 2022 tarihli kazanç çağrısından kısa bir süre sonra geldi.

Ancak Tesla dördüncü çeyrek satışlarını açıkladığında tahmin edilenden çok daha zayıftı ve bu da hisselerin yüzde 12 düşmesine neden oldu. Bu da hisse senedinin iki yılı aşkın süredir en kötü işlem günü oldu.

Hissedar Michael Perry tarafından açılan davada, "Musk, görevi kötüye kullanmasından ve içeriden maddi ve olumsuz bilgileri istismar etmesinden kar elde etti" iddiası yer aldı.

Dava, Musk'tan hisse satışından elde edilen karın yanı sıra avukat ücretleri ve diğer masrafların şirkete iade edilmesini talep ediyor.

Davaya göre Musk muhtemelen satış sırasında zayıf satış raporunun geleceğini biliyordu.

Tesla, 24 Ekim 2022'de Çin'deki fiyatlarını yüzde 9'a kadar düşürdü ve tahminlerden daha zayıf satışlar karşısında Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin elektrikli araç fiyatlarını aşağı çeken bir dizi fiyat indirimi başlattı.

Musk, artık X olarak bilinen sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma çabalarına başlamadan önce, Tesla hisselerini nadiren satıyordu.

