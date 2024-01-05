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Dünya
AA 05.01.2024 14:42

Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli otomobili, otomatik direksiyon fonksiyonundaki problem nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.

Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, otomatik direksiyon fonksiyonu devreye girdiğinde sürücülerin bunu manuel sürüşle birlikte kullanılmasının direksiyon hatalarına yol açtığı belirtildi.

Şirket, kazalara sebep olabilecek problemin düzeltilmesi için ithal "Model X", "Model S", "Model 3" ve "Model Y" elektrikli 1,6 milyon aracı geri çağırdı.

Düzeltmelerin, Tesla'nın Pekin ve Şanghay'daki merkezlerinden, yazılım güncellemeleriyle uzaktan yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan, 26 Ekim 2022 ile 16 Ekim 2023 arasında üretilen 7 bin 538 "Model S" ve "Model X" elektrikli araç da otomatik kapı kilitlerinin çarpışma sırasında açılmasına yol açan hata nedeniyle geri çağrıldı.

Söz konusu hata da uzaktan yazılım güncellemeleriyle düzeltilecek.

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