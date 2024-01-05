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Dünya
AA 05.01.2024 14:23

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "ordu eleştirilebilir" çıkışı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kabine toplantısında bazı bakanların Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi hedef almasını savundu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "ordu eleştirilebilir" çıkışı
[Fotograf: AFP]

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orduya soru sormanın ve eleştirmenin, "izin verilebilir ve hatta arzu edilen" bir durum olduğunu belirtti.

Smotrich, "Bunu engelleme girişimleri, demokratik değil ve çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Saldırılar sonrası Gazze'nin durumunun ele alındığı dünkü tartışmalı Güvenlik Kabinesi toplantısında, bakanlar ve ordu arasındaki savaşın komutası ve esir takası konularındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklenmişti.

Jerusalem Post gazetesi, çok sayıda bakanın Genelkurmay Başkanı Halevi dahil toplantıda bulunan ordu temsilcilerini hedef almasının ardından hararetli tartışmalar yaşandığını yazmıştı.

Smotrich dahil bazı bakanların, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin bir soruşturmaya "2005 yılında Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında öfkesini dile getirdiği belirtilmişti.

Öte yandan, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid de hükümet ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun değişmesi çağrısında bulunarak, "Dün gece kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." demişti.

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