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Dünya
AA 05.01.2024 13:34

Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ'da yürüttüğü operasyonda 223 kişinin öldüğünü açıkladı

Ermenistan, Azerbaycan’ın 19 Eylül 2023’te Karabağ’da düzenlediği operasyonda Ermenistan tarafından 223 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ'da yürüttüğü operasyonda 223 kişinin öldüğünü açıkladı
[Fotograf: AA]

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Ermenistan Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramyan, Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023’te Karabağ'da yürüttüğü operasyonda Ermeni tarafının kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kyaramyan, söz konusu operasyonda Ermeni tarafından 223 kişinin öldüğünü, 244 kişinin yaralandığını, 20 kişinin akıbetinin belli olmadığını kaydetti.

Azerbaycan Karabağ'da tam egemenliğini sağladı

İkinci Karabağ Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan Ermenistan, ordularının bir kısmını Azerbaycan'dan çekse de bir kısmını çok sayıda silah ve mühimmatla Karabağ'da varlığını sürdüren yasa dışı sözde Ermeni rejime bırakmıştı.

Azerbaycan yönetimi, 3 yıl boyunca Ermenistan'dan ordularını geri çekmesini, Karabağ'daki sözde rejimden de iddialarından vazgeçip kendini feshetmesini talep etse de bu talepler göz ardı edilmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycan, 19 Eylül 2023'te Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla "antiterör operasyonu" başlatmıştı.

Yaklaşık 24 saat süren operasyonda Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı güçler silah bırakmıştı. Mevzilerini terk ederek geri çekilen Ermeni güçler, silahlarını Azerbaycan ordusuna teslim etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, harekat sonrasında Azerbaycan'ın Karabağ'da egemenliğini tam sağladığını açıklamıştı.

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