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Dünya
AA 05.01.2024 14:35

Gazze yönetimi: Saldırılarda öldürülenlerin sayısı 22 bin 600'e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 162 artarak 22 bin 600'e yükseldiğini bildirdi.

Gazze yönetimi: Saldırılarda öldürülenlerin sayısı 22 bin 600'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 91 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 162 Filistinliyi öldürdüğü, 296'sını yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 600'e, yaralananların sayısının 57 bin 910 çıktığı aktarıldı.

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