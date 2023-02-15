Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikan yapımı ulusal elektrikli araç şarj cihazları ağı için yeni standartlar ve bu alanda kaydedilen ilerleme duyuruldu.

Hükümetin 2030 yılına kadar ABD yollarında 500 bin elektrikli araç şarj cihazı kurulmasını ve yeni otomobil satışlarının yüzde 50'sini elektrikli araçların oluşturmasını planladığı belirtilen açıklamada, buna yönelik adımların iklim krizi konusundaki hedeflere ulaşmaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, elektrikli araç şarj ağı için 7,5 milyar dolarlık yatırımı içeren federal program kapsamında, Tesla, General Motors, EVgo, Pilot, Hertz ve bp'nin de bulunduğu şirketlerin, ağlarını gelecek iki yıl içinde halka açık binlerce şarj noktasıyla genişletmek için yeni taahhütler sunduğu bildirildi.

Bu çerçevede Tesla, ilk kez şarj ağının bir bölümünü Tesla olmayan elektrikli otomobillere açacak ve 2024'ün sonuna kadar tüm araçlar için en az 7 bin 500 şarj cihazını kullanıma sunacak.

Hertz ve bp, şarj altyapısını Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Denver, Houston, Miami, New York, Orlando, Phoenix, San Francisco ve Washington DC gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere ABD'deki Hertz lokasyonlarına getirecek.

Pilot, General Motors ve EVgo, Amerikan kara yolları boyunca 2 bin şarj cihazından oluşan bir ağ oluşturmak için ortaklık kurdu. 500 civarında merkezden oluşan ülke çapındaki ağ, uzun mesafeli elektrikli otomobil seyahatini mümkün kılacak. Bu ağdaki ilk 200 şarj cihazının yıl içinde sürücülerin kullanımına sunulması bekleniyor.

General Motors ile FLO ortaklığıyla, 2026 yılına kadar tüm elektrikli otomobil sürücülerinin kullanımına sunulacak 40 bin şarj cihazı kurulması planlıyor.

Ford, Ocak 2024'e kadar şirketin 1920 bayisinde en az bir halka açık hızlı şarj cihazı kurmayı taahhüt ediyor.