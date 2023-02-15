Çin'in Seul Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Güney Kore vatandaşlarının genel, iş ve kısa süreli geçiş vizeleri için başvuru ve onay işlemlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Pekin'in adımı, Güney Kore'nin, geçen hafta Çin vatandaşlarının vize işlemlerini yeniden başlatma kararını duyurmasının ardından geldi.

Seul yönetimi, Çin'den gelen yolculardaki enfeksiyon oranının belirgin şekilde azaldığını ve yapılan testlerde yeni varyantlara rastlanmadığını belirterek, tedbir olarak askıya aldığı vize işlemlerini yeniden başlatacağını bildirmişti.

Güney Kore, Çin'in 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını açacağını duyurmasının ardından yayılma endişesiyle Çin'den gelen yolculara tedbir alacağını bildiren ülkeler arasında yer almıştı.

Çin'den gelen yolculardan seyahat öncesinde ve varışta PCR testi yaptırmalarını isteyen Seul, 31 Ocak'a kadar Çin vatandaşlarına kısa süreli vize vermeyi durdurmuş, ardından bu süreyi 28 Şubat'a uzatmıştı.

Birçok ülkenin, Çin ve bölgelerinden seyahat edenlere yönelik önlemlerini duyurmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilmez" olduğunu, siyasi ve ayrımcı amaçlar için kullanıldığını savunarak "Farklı durumlara yanıt olarak karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız" ifadelerini kullanmıştı.