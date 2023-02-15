Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, taziye defterine asrın felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananlar için duygu ve düşüncelerini içeren bir yazı kaleme aldı.

Defteri imzaladıktan sonra açıklamada bulunan Van der Bellen, depremin yıkıcılığı ve binlerce kurbanı gösteren kareler karşısında Avusturya'nın sarsıldığını söyledi.

Van der Bellen, "Aynı zamanda hala hayatta olanların göçük altından kurtarılmasını görmek çok güzel, çok küçük bebekler, genç kız 16-18 yaşlarında...Bu ağır depremlerin ardından yürütülen kurtarma çalışmaların tam bir karşılığı olmadı belki ama bize nelerin daha mümkün olabileceğini gösterdi. Bunun için tanrıya teşekkürler, herkes müteşekkir olmalı" ifadesini kullandı.

Avusturya Cumhurbaşkanı, olası Türkiye ziyaretiyle ilgili bir ziyaret planının bulunduğunu ancak zamanının henüz belli olmadığını kaydetti.