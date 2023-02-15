Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cibuti'de depremzedeler için toplanan yardımlar Türkiye'ye gönderildi
[Fotograf: AA]
Cibuti'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan insani yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, havalimanında yaptığı açıklamada, "THY seferi ile Cibuti’deki bazı iş insanlarının, Cibuti halkının Türkiye’deki depremzedelere bağışladığı çadır ve diğer malzemeleri gönderiyoruz. Bir nebze de olsa halkımızın derdine derman olur. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Cibuti'den Türkiye'deki depremzedelere yapılan ilk grup ayni yardım kapsamında 120 çadırın yanı sıra gıda ve hijyen malzemeleri gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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