Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, havalimanında yaptığı açıklamada, "THY seferi ile Cibuti’deki bazı iş insanlarının, Cibuti halkının Türkiye’deki depremzedelere bağışladığı çadır ve diğer malzemeleri gönderiyoruz. Bir nebze de olsa halkımızın derdine derman olur. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Cibuti'den Türkiye'deki depremzedelere yapılan ilk grup ayni yardım kapsamında 120 çadırın yanı sıra gıda ve hijyen malzemeleri gönderildi.