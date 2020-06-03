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Terör örgütünün bir ini daha imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 odalı mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK ile mücadele kapsamında Hakurk'ta yürütülen arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Çalışmalarda terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara tespit edildi. En az 20-25 teröristin barınabileceği 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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