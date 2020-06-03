Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK ile mücadele kapsamında Hakurk'ta yürütülen arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Çalışmalarda terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara tespit edildi. En az 20-25 teröristin barınabileceği 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.