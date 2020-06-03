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ABD'de tansiyon yüksek: Canlı yayında gaz fişeği isabet etti
ABD'de siyahi George Floyd'un polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilerde şiddetin dozu artıyor. Protestoları aktaran bir muhabire canlı yayında gaz fişeği isabet etti.
NBC News muhabiri Jo Ling Kent, Seattle kentinde yaşananları anlattığı yayında polisin hedefi oldu.
Koluna isabet eden gaz fişeğiyle neye uğradığını şaşıran Kent, olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Etiketler: nbc news jo ling kent George FloydSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 17:53
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