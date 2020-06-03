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Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 133 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Peru'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 4 bin 767'ye ulaştı.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 845 artarak 174 bin 884'e yükseldi.
İyileşen hasta sayısı da 750 artarak 69 bin 257'ye çıktı.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını PeruSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 15:08
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