Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 845 artarak 174 bin 884'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı da 750 artarak 69 bin 257'ye çıktı.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.