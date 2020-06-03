Kapıya çarpan, havuza düşen, merdivenden yuvarlanan, hatta yaya geçidinin ortasında durup mesaj gönderen bile var.

Ancak telefon bağımlılığı kazaları da beraberinde getiriyor.

Artan kazalar üzerine Japon siyasetçiler, yürürken telefona bakmaya yasak getirmeye hazırlanıyor.

Tokyo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Yamato kentinde, son dönemde yaşanan cep telefonu kaynaklı kazaklara dur demek için harekete geçildi.

Kişilerin sokakta yürürken elektronik cihazlarına bakmasını yasa dışı kılacak bir yasa tasarısı hazırlandı.

Düzenleme, sokak, istasyon ve parklar gibi halka açık yerleri içeriyor.

Belediye konseyine sunulan tasarı, yayaların karşıdan karşıya güvende geçmelerini sağlamayı hedefliyor.

Kabul edilmesi durumunda 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yasa ülkede emsal teşkil edecek.

Yasağı ihlal durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise henüz belli değil.