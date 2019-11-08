Dünya
Terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde kan dökmeye devam ediyor08 Kasım 2019 Cuma 10:18 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 10:46
Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde emniyet binası önünde bomba yüklü kamyonet ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan beldenin merkezinde emniyet binası önünde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.
Güvenlik makamları saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: suriye'nin kuzeyi Kilis çobanbey bombalı saldırı