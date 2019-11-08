Dünya
Avustralya'da orman yangınları gökyüzü rengini değiştirdi08 Kasım 2019 Cuma 09:58 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 10:56
Avustralya Yeni Güney Galler'de başlayan orman yangınları nedeniyle, yakın bölgelerde gökyüzü rengi turuncuya dönüştü.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 99 farklı yerde orman yangını çıktı.
14'ü için aşırı tehlikeli uyarısı yapılan yangınlar, güçlü rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yeni Güney Galler İtfaiye yetkilileri, yangınların kendine has hava koşulları yarattığını, bu koşulların yangın közlerini taşıyan güçlü rüzgarlar oluşturduğunu söyledi.
Harrington, Port Macquarie ve Tuncurry'nin kuzeyi bölgelerinde gökyüzü yangınlar nedeniyle turuncuya dönüştü.
Yerel basında çıkan haberlere göre, binden fazla itfaiyeci yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Reuters
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