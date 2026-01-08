Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 08.01.2026 11:19

Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Suriye ordusu saat 13.30'dan itibaren terör örgütü SDG mevzilerine nokta atışı başlayacak.

Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlayacağını duyurdu. Bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ordu, sivillerden SDG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmalarını istedi.

Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan terör örgütü SDG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü SDG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Ayrıntılar geliyor...

Suriye Suriye Krizi
12:08
İstanbul için kuvvetli kar uyarısı
12:04
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
12:00
MSB: Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır
12:05
İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
11:39
Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçidin" yeniden açıldığı duyuruldu
11:22
EKPSS tercih süreci başladı
İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Filistinli öğretmen, mesleğine dönmeyi umut ediyor
İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Filistinli öğretmen, mesleğine dönmeyi umut ediyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
