Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 673 terörist etkisiz hale getirildi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri, 1 belde ve 56 köy terörden arındırıldı.

PYD'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Teröristler için stratejik öneme sahip M4 kara yolu, harekatın 4. gününde terör örgütünden alındı. Mühimmat ve silah desteği için kullandıkları kara yolunu kaybeden teröristlere büyük darbe indirildi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Rasulayn'da M4 kara yolu üzerindeki Aliye silolarında terör örgütü PKK/YPG'ye ait cok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Öte yandan SMO, Rasulayn'da, ABD'ye ait zırhlı araç buldu.

Kaynak: TRT Haber