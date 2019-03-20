Terör örgütü PKK, kendisine kucak açan Avrupa'nın başına bela olmaya devam ediyor.

Örgüt yandaşları bu sefer de Almanya'da devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı.

Köln şehir merkezinde toplanan 70 kişi, terör örgütü PKK lehine gösteri yaptı.

Gösterinin ardından grup dağılmadı.

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu binasına yöneldi.

Ellerinde terör örgütüne ait paçavralarla radyo ve televizyon binasına giren Grup, kurumu işgal girişiminde bulundu..

PKK yandaşlarına Alman polisi müdahale etti. Terör örgütü yandaşıyla polis arasında arbede çıktı. Olayda iki polis hafif yaralandı.

Polis, olayın ardından bazı terör örgütü yandaşlarını gözaltına aldı.

PKK, Almanya'da 1993 den beri yasaklı terör örgütleri listesinde bulunuyor.

Almanya son olarak şubat ayında PKK ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 2 şirketin faaliyetlerini yasaklamıştı.

Kaynak: TRT Haber