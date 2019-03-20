Bush, saldırıları düzenleyen teröristin, başka bir saldırıyı gerçekleştirmeye giderken güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla detay vermek istemediğini söyleyen Bush, teröristin yakalanmasıyla daha fazla can kaybının engellediğini söyledi.

Polis, hayatını kaybedenlerden 5'inin kimliğini açıkladı

Yeni Zelanda polisi geçen cuma düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerden 5'inin kimliğini açıkladı.

Bu 5 kişinin Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler olduğunu belirten yetkililer, kimliği tespit edilenlerin Yeni Zelandalı 71 yaşındaki Hati Muhammed Davud Nabi, 63 yaşındaki Muhsin Muhammed el Harbi, 36 yaşındaki Cüneyd İsmail, 3 yaşındaki Mucaad İbrahim ve Ürdünlü 38 yaşındaki Kamil Mohd Kemal Kamil Derviş olduğunu belirtti.

Polis yetkilileri, hayatını kaybeden 50 kişiden 21'inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA