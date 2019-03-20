Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Idai Kasırgası nedeniyle ölü sayısının 200'ü aştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin yaptığı açıklamada, saatte 170 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar ve selin, Zimbabve ve Mozambik'in de dahil olduğu Afrika'nın güneydoğusunu süpürdüğü ve 2,6 milyondan fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

Kurtarma ekipleri, kurbanlara ulaşmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Örgütü, yalnızca Mozambik'in merkezinde en az 400 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Örgütünün Mozambik'in Beira kentindeki çalışmalarına liderlik eden Jamie LeSueur, "Bu, Mozambik tarihinin en kötü insani krizi" dedi.

Kaynak: Reuters