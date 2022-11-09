Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü Eş-Şebab Somali'de iletişim altyapı tesisini hedef aldı
Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, iletişim altyapı tesisine bombalı saldırı düzenledi.
Yerel basındaki habere göre, Galmuduug bölgesinde ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Hormuud'a ait altyapı tesisine bombalı saldırı gerçekleştirdi.
Kulenin de bulunduğu tesislerin zarar gördüğü ve bölgedeki iletişimin kesildiği saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: Somali
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