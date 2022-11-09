Yerel basındaki habere göre, Galmuduug bölgesinde ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Hormuud'a ait altyapı tesisine bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Kulenin de bulunduğu tesislerin zarar gördüğü ve bölgedeki iletişimin kesildiği saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.