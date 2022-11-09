Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran ile Rusya'dan yaklaşık 4 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
[Fotograf: Reuters]
İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Rusya'yla doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatını kapsayan yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji konusundaki gelişmelere değindi.
Ovci, "Doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatı için nakil hatları konusunda Rusya'yla 4 milyar dolar civarında bir anlaşma yaptık." dedi.
Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'la yaklaşık 40 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Ovci, bir diğer Rus enerji şirketi ZN Vostok'un da İran'da yatırım yaptığını açıkladı.
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