Terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki sivillere uyguladığı zulme Türkiye sessiz kalmadı. Sınır ötesi harekatlarla bölgeyi terörden temizledi. TRT Haber, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın şiddetine maruz kalan kadınlarla konuştu.

Önce rejimin, ardından da terör örgütlerinin uyguladığı zulme rağmen hayatta kalmayı başaranlar da vardı. Fatma da onlardan biriydi...

Halep’te Hukuk fakültesi öğrencisi olan Fatma, rejim güçlerinden kaçarak, doğduğu yere, El Bab’a sığındı. 23 yaşında terör örgütü DEAŞ’ın esiri oldu.

Kaçmayı düşünmekten bile korktu

Fatma, 2015 yılında ailesiyle yaşadığı evden kaçırıldı. 1,5 ay terör örgütünün sözde hapishanesinde tutuklu kaldı. Akılalmaz işkencelere maruz kaldı. Öyle ki bu cehennemden kaçmayı düşünmekten bile korkuyordu. Fatma'nın yaşadıkları dün gibi hafızasında, asla unutmadı.

Kaldığı hücreyi fayanslarından tanıdı

Kaldığı hapishane yıkıldı. Enkazın olduğu bölgeye yıllar sonra ilk kez gitti. Nefes alıp verdiği hücreyi de fayansından tanıdı.

Hapishanede kaldığı dönem, terör örgütü DEAŞ, Fatma’yı rejim yanlısı olmakla suçladı. Günlerce öldürüleceği korkusuyla yaşadı. Rejim yanlısı olmadığı anlaşılsa da işkence yapmak için başka neden buldular. Genç kadına zulüm bitmek bilmedi. Hapishanede şiddetin her türlüsünü yaşadı.

Fatma, yaşadığı acı dolu günleri şöyle anlattı;

Hapishanedeyken 3 gün boyunca tek başıma kaldım, yanıma kimse gelmedi. Sadece yemeğimi veriyorlardı. Dışarıdan her gece sesler geliyordu. Erkeklere işkence ediyorlardı.

Psikolojik işkence yapıyorlardı, "Hazırla kendini Senter Kavşağı'nd seni infaz edeceğiz" diyerek korkutuyorlardı. O zamanlarda kadınları ve erkekleri el-Bab'ın kavşaklarında infaz ediyorlardı. O kavşaklarda kafalarını kesip asıyorlardı. Çok korkuyordum, bana hazırlan dediklerinde başıma neler geleceğini bilmiyordum.

Ayaklarımı ve kollarımı bağladılar ve vurdular. Sıtıma ve bacaklarıma vurdular. Esed yanlısı olmadığımı ispat ettim ama bu sefer de hukuk okuyorum diye işkence ettiler. Kız olduğum için "Sen neden hukuk okuyorsun? Zaten mesleğini yapamayacaksın" dediler.

"Senin anneni buraya getireceğiz ve onun önünde kafanı keseceğiz" diyorlardı. Ben de korkudan ayaklarına kapandım. Annemin önünde bunu yapmamaları için yalvardım. Beni gülerek yere ittiler.

Şimdi Mehmetçiğin sağladığı huzur ortamında güvenle yaşıyor

Fatma, 1,5 ayın sonunda ailesine kavuşabildi. Geçirdiği kötü günlere rağmen mutlu. Zira bugün Mehmetçiğin sağladığı huzur ortamında güvenle yaşıyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş