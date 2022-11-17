Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri etkili oldu.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi.

Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşe etki etti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,52 ile 93,03 dolar aralığının direnç, 91,70 ile 91,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.