Reuters'ın haberine göre Ukraynalı bakan, gelişmeyi "küresel gıda krizine karşı mücadelede önemli adım" olarak nitelendirdi.

Ancak konuya ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

Kremlin de dün tahıl anlaşması konusunda bir miktar ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

''Türkiye ve BM ortaklarından resmi açıklama bekleniyor''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılacağını belirterek Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in resmi açıklamasını beklediğini söyledi.

Zelenski açıklamasında “Tahıl Anlaşması 120 gün uzatılacak. Antonio Guterres ve Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede kilit karar aldı. Türkiye ve BM ortaklarından resmi açıklama bekleniyor” ifadelerini kullandı.

''Memnuniyetle karşılıyorum''

Açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

