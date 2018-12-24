Irak medyasında yer alan habere göre DEAŞ'lı teröristler, Diyala'nın Hanekin ilçesindeki Bave Murad bölgesinde bir kontrol noktasına ağır silahlarla saldırdı.
Saldırı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi.
Teröristlerin saldırının ardından yol kenarına bıraktığı patlayıcının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.
DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA