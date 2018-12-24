Dünya
Endonezya'da dalgalar konser alanını vurdu
23 Aralık 2018 Pazar 11:12 - Son Güncelleme 23 Aralık 2018 Pazar 16:25
Endonezya'da yüzlerce kişinin izlediği konser alanını vuran dalgalar, bir anda sahneyi yuttu. İnsanların yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.
Ülkenin Java ile Sumatra adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda, Seventeen müzik grubunun bir plajda konser verdiği alanı vuran dalgalar, saniyeler içinde sahneyi yuttu.
Konseri izleyen kalabalığın içinden çekilen görüntülerde, aniden gelen dalgalardan kaçmaya çalışanların çığlıkları duyuluyor.
Kaynak: Daily Mail
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