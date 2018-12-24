Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve 168 kişinin hayatını kaybettiği tsunamiden duyduğu üzüntüyü dile getiren Wan Azizah, "Endonezya halkının bu imtihan karşısında güçlü kalması için dua ediyorum. Malezya, Endonezya'daki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek için yardımlarını ulaştırmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Tsunami felaketi

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 168 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Tsunaminin vurduğu bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın dalgalardan etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tsunamiye, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dün gece meydana gelen volkanik patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA