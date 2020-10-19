Darbeci Hafter güçlerinin Libya’da işgal ettiği yerlerden çekilmek zorunda bırakılmasıyla, yapılan katliamlar gün yüzüne çıkıyor. Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar bulundu.

Rabta kazı alanında bulunan toplu mezarlardan cesetler çıkarıldı. Toplu mezarlarda ulaşılan ceset sayısına ilişkin detay verilmedi.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun verilerine göre şu ana kadar toplu mezarlarda 60 ceset, 14 ceset parçasına ulaşıldı. Terhune’de toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor.

En az 14 toplu mezar bulundu

Libya hükümetine bağlı güçler 5 Haziran'da Terhune kentinde kontrolü sağladı. Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde en az 14 toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Hafter yanlısı Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.