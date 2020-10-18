Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Terter'de harabeye dönen evleri TRT Haber görüntüledi
Ermenistan, Azerbaycan topraklarında sivil yerleşimleri hedef alıyor. Yoğun ateş altına alınan bölgelerden biri de Terter'di. TRT Haber ekibi ateş hattındaki bölgeye gitti.
Terter, Ermenistan'ın yoğun ateş altına aldığı sivil bölgelerden yalnızca biri. Bölge halkı, saldırılardan kaçarak evlerini terk etti.
İnsani ateşkesin ilan edilmesi ile geri dönmeye başladılar ancak evlerini bıraktıkları gibi bulamadılar. Halk, ateşkesten ümitli değil. Onlar, "Ermenistan'a güven olmaz" diyor.
Lamia okuluna döneceği günü özlemle bekliyor
Lamia... Ermenistan, Terter'i top atışına tuttuğunda ailesiyle birlikte evlerindeydi. Saldırılar artınca evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Lamia, şimdi okuluna döneceği günü özlemle bekliyor.
Azerbaycan halkı, saldırılara rağmen cesur duruşunu da koruyor.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 22:29
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