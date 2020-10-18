Terter, Ermenistan'ın yoğun ateş altına aldığı sivil bölgelerden yalnızca biri. Bölge halkı, saldırılardan kaçarak evlerini terk etti.

İnsani ateşkesin ilan edilmesi ile geri dönmeye başladılar ancak evlerini bıraktıkları gibi bulamadılar. Halk, ateşkesten ümitli değil. Onlar, "Ermenistan'a güven olmaz" diyor.

Lamia okuluna döneceği günü özlemle bekliyor

Lamia... Ermenistan, Terter'i top atışına tuttuğunda ailesiyle birlikte evlerindeydi. Saldırılar artınca evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Lamia, şimdi okuluna döneceği günü özlemle bekliyor.

Azerbaycan halkı, saldırılara rağmen cesur duruşunu da koruyor.